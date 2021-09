Genial: So einfach räumst du deinen Home-Bildschirm unter iOS 15 am iPhone auf

Der Home-Bildschirm hat mit iOS 14 eine große Veränderung erfahren. Er beherbergt nicht mehr nur all deine Apps, sondern kann dir mithilfe von Widgets wichtige Informationen präsentieren. Die neue App-Mediathek erlaubt dir zudem die Ablage aller Apps, die du nicht auf dem Home-Bildschirm benötigst. Diese kannst du entweder manuell aus Ordnern oder vom Bildschirm entfernen oder du blendest gleich ganze Home-Bildschirme aus. In iOS 15 erlaubt dir Apple mit dem Fokus-Feature zudem individuelle Home-Bildschirme für verschiedene Situationen sowie ein Neuanordnung.

iOS 15: So ordnest du deine Home-Bildschirm-Seiten neu an

Der Home-Bildschirm ist Dreh- und Angelpunkt deines Alltags, um zwischen Apps zu wechseln. Achte daher auf die Ordnung, um deine wichtigsten Anwendungen stets schnell zu finden. Ordne dazu etwa die einzelnen Seiten neu an. Halte dazu deinen Finger auf den freien Raum oberhalb des Docks gedrückt, bis die App-Icons wackeln. Tippe nun auf die Leiste mit den Punkten. Alle deine Seiten erscheinen nun in einer Gitteransicht. Die Haken zeigen dir, ob eine Seite ein- oder ausgeblendet ist. Um sie nun zu verschieben, hältst du den Finger auf eine Seite gedrückt und ziehst sie einfach an die gewünschte Position. Tipp auf „Fertig“, sobald du deine Anpassung vorgenommen hast. Bestätige dies mit einem erneuten Fingertipp.

iOS 15: So löschst du eine Home-Bildschirm-Seite

Ab iOS 15 kannst du die einzelnen Seiten nicht mehr nur ausblenden oder neu anordnen, sondern du kannst sie auch vollständig löschen. Die darauf befindlichen Apps werden allerdings nicht gelöscht. Du findest sie weiterhin in der App-Mediathek. Halte dazu deinen Finger auf den freien Raum oberhalb des Docks gedrückt, bis die App-Icons wackeln. Tippe nun auf die Leiste mit den Punkten. Alle deine Seiten erscheinen in einer Gitteransicht. Entfernen den Haken bei einer beliebigen Seite, sodass links oben an der Seite das Minus-Symbol erscheint. Tippe darauf und bestätige, dass du die Seite löschen möchtest. Wähle dann „Fertig“ aus.

Wirst du individuelle Home-Bildschirm-Seiten im Fokus-Modus nutzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

