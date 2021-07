iOS 15: So machst du den Hintergrund in Videomeetings unscharf – in FaceTime und anderen Apps

Tipps & Tricks

In Kürze erscheint iOS 15 für dein iPhone und bringt geniale Neuerungen mit. In FaceTime fügt Apple viele Funktionen hinzu. Darunter befindet sich auch die Möglichkeit, den Hintergrund durch den Porträtmodus unscharf zu machen. Was die wenigsten wissen, ist, dass dies auch in anderen Apps funktioniert.