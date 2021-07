WhatsApp erhält Urlaubsmodus: Das musst du jetzt wissen

WhatsApp: Neue Funktion erlaubt dir stressfreien Urlaub

Natürlich wirst du in WhatsApp oder der Updatebeschreibung etwas von einem Urlaubsmodus lesen, aber dennoch verspricht ein neues Feature genau dies: Ruhe vor deiner Arbeit und deinen Kollegen. Anders als bei der bislang bewährten Art musst du Absender oder Gruppen nicht einzeln stumm schalten, sondern kannst dies mit einer Einstellung und einem Fingerwisch erledigen. Gegenüber der bisherigen Stummschaltung wirst du auch nicht über eingehende Nachrichten durch den Benachrichtigungszähler darauf hingewiesen.

In den Chat-Einstellungen findest du dazu die neue Option „Chats im Archiv lassen“. Dadurch bleiben archivierte Chats stumm und der Zähler wird deaktiviert. Verschiebst du nun einen Kollegen oder deine Arbeitsgruppe in das Archiv, wirst du nicht mehr über neue Nachrichten informiert und musst aktiv in das Archiv wechseln, um die Mitteilungen zu sehen. Das Archivieren sowie das Zurückholen funktioniert sehr einfach, da du lediglich in der Übersicht auf dem Chat von rechts nach links wischst.

WhatsApp: Das ist neu in Version 2.21.141

Du kannst nun aktive Gruppenanrufe vom Anrufe-Reiter aus verlassen und ihnen erneut beitreten.

Archivierte Chats bleiben jetzt im Archiv und stummgeschaltet, wenn neue Nachrichten eintreffen. Du kannst dies unter „Einstellungen > Chats > Chats im Archiv lassen“ ändern.

Mit den Sticker-Vorschlägen findest du beim Erstellen einer Nachricht die relevanten heruntergeladenen Sticker einfacher.

Auch wenn das Update bereits im App Store verfügbar ist, bedeutet dies nicht, dass du sofort alle Funktionen nutzen kannst. Laut den WhatsApp-Entwickler:innen werden die neuen Features erst in den kommenden Wochen nach und nach eingeführt.

Was hältst du von dem neuen Modus? Ist er überflüssig oder genial? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

