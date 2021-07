iOS 15 erkennt Texte in Bildern: So funktioniert das geniale Feature

Apple erleichtert dir bald einmal mehr die Arbeit. Bislang musstet du im App Store nach einer guten und zuverlässigen App suchen, die Texte in Bildern erkennt, um diese schnell und einfach weiterverwenden zu können. Dies wird mit iOS 15 überflüssig, da Apple die Funktion direkt in die Fotos- sowie Kamera-App integriert:

In deinen Fotos stecken viele Informationen – von unver­gesslichen Orten, die du besucht hast, bis zu hand­geschriebenen Familien­rezepten. iOS 15 hilft dir mit sicherer On‑Device Intelligenz, mehr in deinen Fotos zu entdecken, schnell zu finden, was du suchst, und besondere Momente noch einmal zu erleben.