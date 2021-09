Du magst das Safari-Design in iOS 15 nicht? So kehrst du zum alten Design zurück

Mit iOS 15 hat Apple viele Änderungen durchgeführt und neue Funktionen hinzugefügt. Eine Neuerung trifft unter den Nutzer:innen jedoch auf unterschiedliche Meinungen: Safari. Apple hat den Webbrowser modernisiert und ihm ein neues Design gegeben. Besonders auffällig ist dabei, dass sich die Adressleiste nicht mehr wie gewohnt am oberen Rand befindet, sondern dass sie nun unten ist.

Laut Apple hat dies gleich mehrere Vorteile. Du kannst unabhängig von der iPhone-Größe die Leiste mit einer Hand erreichen und Eingaben vornehmen. Auf der anderen Seite sind so diverse Einstellungen wie der Reader oder das „Neu Laden“ einfacher zu verwenden. Der dritte große Vorteil ist der schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Tabs. Wischst du auf der Adressleiste, kannst du schneller durch deine geöffneten Webseiten navigieren. Dies ist eine Sache der Gewöhnung und geht nach ein bis zwei Wochen leicht in den Alltag über. Wenn du dich jedoch nicht umgewöhnen möchtest oder dir das Design allgemein nicht zusagt, kannst du jederzeit zur alten Ansicht zurückkehren.

iOS 15: Alte Ansicht für Safari wiederherstellen

Die Adressleiste befindet sich seit iOS 15 am unteren Rand. Du kannst sie jedoch auch wieder nach oben verschieben. Apple stellt dir dazu gleich mehrere Möglichkeiten bereit. Für den langen Weg öffnest du „Einstellungen > Safari“ und wählst dort unter der Überschrift „Tabs“ die Option „Einzelner Tab“ aus. Dadurch wandert die Adressleiste an den oberen Rand zurück. Alternativ dazu kannst du auch einfach Safari öffnen und tippst in der Adressleiste auf „aA“. Im Kontextmenü wählst du nun „Adressleiste oben anzeigen“ aus. Die Einstellungen lassen sich zu jederzeit wieder umkehren, falls du das neue Design doch noch ausprobieren möchtest.

Wie gefällt euch das neue Design von Safari? Ist es praktisch oder geht das mal gar nicht? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

