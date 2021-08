FaceTime in iOS 15: So änderst du die Ansicht zu einem Gitterraster

Die Pandemie drängte viele Unternehmen und Nutzer zu digitalen Meetings mit Anwendungen wie Zoom. Dieser Umstand könnte auch Apple dazu bewogen haben, sich besser um FaceTime zu kümmern. Mit iOS 15 erscheint nämlich das umfangreichste Update seit der Einführung für die Videochat-Software. So erlaubt dir Apple das Teilen von Inhalten sowie deines Bildschirms oder führt diverse neue Audiomodi sowie den Porträtmodus ein. Für mehr Übersicht soll eine neue Rasteransicht sorgen, die sich allerdings etwas versteckt.

FaceTime unter iOS 15: Neue Rasteransicht aktivieren

Nutzt du FaceTime nur mit einer anderen Person, dann siehst du dein Gegenüber groß, während du dich selbst klein in einer Ecke siehst. Dies ändert sich, wenn weitere Teilnehmer:innen hinzukommen. In diesem Fall verteilt die Software die Personen auf dem Bildschirm und hebt automatisch die sprechende Person hervor. Dies kann mitunter unübersichtlich sein, sodass Apple mit iOS 15 eine Rasteransicht einführt, die alle in Zeilen und Spalten verteilt. Jedoch versteckt sich die Ansicht nicht wie üblich in der Einstellungen-App, sondern lässt sich direkt im Gespräch umstellen.

Starte dazu einfach einen Anruf mit mehreren Personen und tippe dann am oberen Rand auf „FaceTime“. Dort kannst du nicht nur weitere Teilnehmer:innen hinzufügen, den Link teilen oder Anfragen stummschalten, sondern auch mit einem Tipp auf „Rasterdarstellung“ selbig aktivieren.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 453,16 €

Weitere Tipps zu iOS 15

Anzeige