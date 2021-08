iOS 15: So vergrößerst du den Text in einzelnen Apps auf dem iPhone

Seit langer Zeit kannst du die Schriftgrößen in iOS anpassen. Jedoch funktionierte dies bislang nur systemweit, sodass es bei einzelnen Anwendungen zu groß und bei anderen immer noch zu klein blieb. In iOS 15 ändert Apple diesen Umstand und erlaubt die eine separate Anpassung einzelner Apps.

Bedienungshilfe: Texte in Apps vergößern oder verkleinern unter iOS 15

Bislang konntest du in den Einstellungen unter „Anzeige & Helligkeit > Textgröße“ deine Schriftgröße anpassen. iOS 15 erlaubt dir nun sogar die Anpassung der Schriftbilder in einzelnen Anwendungen. Dies benötigt jedoch einige Anpassungen an deinen bisherigen Einstellungen.

Öffne „Einstellungen > Kontrollzentrum“ und fügt dort mit einem Tipp auf das Plus-Symbol „Textgröße“ zum Kontrollzentrum hinzu. Danach rufst du eine beliebige App auf, deren Textgröße du anpassen willst. Anschließend öffnest du das Kontrollzentrum und tippst auf das „AA“-Symbol. Während du oben nun die Schriftgröße mit einem Regler anpassen kannst, solltest du davor darunter „Nur 'App-Name'“ auswählen, da du sonst die Größen in allen Apps änderst. Ziehe den Regler nun nach oben, um den Text in 10-Porzent-Schritten zu vergrößern.

Hilft dir die Bedienungshilfe weiter? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

