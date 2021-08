iOS 15: Diese umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten erhält Apples Karten-App

Als langjährige:r iPhone-Nutzer:in weiß man, dass Apple nahezu alle Einstellungsmöglichkeiten für die vorinstallierten Apps in der Einstellungen-App untergebracht hat. Mit der Entkopplung der Apps vom Betriebssystem ändert sich dies allmählich und das Unternehmen fängt mit der Integration der Einstellungen an. In iOS 15 erhält beispielsweise Apples Karten-App ein eingebautes Einstellungsmenü, das sich jedoch etwas versteckt.

Einstellungen in Apple Karten verändern – so geht's

Natürlich kannst du weiterhin in der Einstellungen-App unter „Karten“ Anpassungen an der namensgebenden App vornehmen, aber mit iOS 15 ist dies auch direkt in der Anwendung möglich. Öffne dazu die Karten-App und tippe neben dem Eingabefeld auf dein Profilbild beziehungsweise deine Initialen. Darunter erscheint ein neues Menü mit Favoriten, Reiseführer, Meldungen, Bewertungen und den Einstellungen. Tippe auf Letzteres. Hier kannst du ab sofort festlegen, welches Fortbewegungsmittel standardmäßig für Routen genutzt werden soll oder ob du bei der Routenplanung Mautstraßen oder Autobahnen meiden möchtest. Auch Einstellungen fürs Fahrradfahren sind vorhanden.

Um jedoch die volle Bandbreite an Einstellungsmöglichkeiten inklusive Siri-Unterstützung und Mitteilungsmanagement tippst du ganz unten auf „Karten-Einstellungen“ und gelangst damit sofort an die richtige Stelle in der Einstellungen-App.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 453,16 €

Weitere Tipps zu iOS 15