iOS 13 wird im September veröffentlicht und als großes Highlight kündigte Apple den lange erwarteten Dark Mode an. Diese ist in nahezu allen Apple-Apps verfügbar und taucht das gesamte System in ein dunkles Erscheinungsbild. Gemeinsam mit den neuen Funktionen möchten wir Ihnen daher sowohl das dunkle als auch helle Farbthema von iOS vorstellen. Dazu finden Sie auf den nächsten Seiten Screenshot folgenden Apps: Telefon, Kalender, Mail, Fotos, Einstellungen, Karten, Home, Notizen, Erinnerungen, App Store, iTunes Store, Bücher, Health, Musik, Podcasts, Dateien und Safari.