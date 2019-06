03.06.2019 - 23:03 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



03.06.2019 - 23:03 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

(Bild: Astro HQ)

Sidecar macht iPad zum Zweitdisplay | Wurde das Produkt eines Dritten zu Zeiten von Steve Jobs im Rahmen einer Keynote durch eine Apple-Eigenentwicklung obsolet, bezeichnete man diese als „gesteved“. Tim Cook steht dem Apple-Mitbegründer diesbezüglich nicht nach – schließlich lernte er bei Jobs persönlich: Neben Zykluskalendern ging es so zur WWDC 2019 beispielsweise auch Zweitbildschirmlösungen für das iPad an den Kragen, namentlich allen voran Luna und Duet Display.

Mit Apps wie etwa Duet Display oder dem Hardware-basierten Luna ließ sich das iPad schon seit längerer Zeit als weiterer Bildschirm für einen Mac zweckentfremden. Im Rahmen der Enthüllung von macOS Catalina und von iPadOS, der kommenden Version von Apples Betriebssystem für Macintosh-Computer und dem für das iPad, stellte man mit Sidecar eine in die Betriebssysteme integrierte Lösung vor, mit der sich das iPad künftig ganz ohne Apps oder gar Hardware eines Drittherstellers als Mac-Display nutzen lässt.

Sidecar: Neues macOS-Feature schon länger ein Gerücht

Über Sidecar als neues macOS-Feature wurde schon seit längerer Zeit spekuliert – der Luna-Entwickler hatten so Zeit genug, um im Vorfeld der WWDC-Eröffnungsrede einen Blog-Beitrag vorzubereiten, der erklärt, warum die eigene Lösung besser sei als die von Apple und verweist dabei unter andere auf den Umstand, dass man mit Luna das iPad als echtes Zweit-Display mit voller Unterstützung des Mac-Grafikchips ansteuere. Allerdings kostet Luna mit 80 US-Dollar auch bares Geld und auch Duet Display als reine Softwarelösung ist kostenpflichtig. Sidecar hingegen wird mit Veröffentlichung von macOS Catalina und iPadOS kostenlos verfügbar sein. Seit heute erhalten registrierte Entwickler Vorabzugang zu einer Beta von macOS Catalina und iPadOS. Endanwender dürfen im Laufe des Juli an der Public Beta zu macOS 10.15 und der für das iPad-optimierten iOS-Variante iPadOS teilnehmen. Schon in den kommenden Tagen darf somit aller Wahrscheinlichkeit mit ersten Erfahrungsberichten zu Sidecar gerechnet werde.

Lesetipp macOS 10.15 soll iPad zum Mac-Bildschirm machen Wenn Apple auf dem WWDC 2019 die neueste Version von macOS vorstellt, soll darin auch ein Feature enthalten sein, dass eine Desktop-Erweiterung... mehr

Anzeige