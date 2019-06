Der neue Lautstärkeregler in iOS 13 (Bild: Screenshot via 9to5Mac)

So sieht der neue Lautstärkeregler in iOS 13 aus. Apple hat am gestrigen Abend (unserer Zeit) auf seiner Eröffnungspräsentation der WWDC 2019 diverse Neuigkeiten präsentiert, darunter auch einen Ausblick auf das neue iOS 13 gegeben, das ab Herbst auf vielen Endgeräten installiert werden kann. Allerdings gab es so viele Neuigkeiten, dass die Vortragenden nur wenig Zeit hatten, wirklich alle Neuigkeiten umfangreich zu zeigen, andere auch überhaupt nicht. Wir wollen Ihnen deshalb nun zeigen, wie weniger aufdringlich in Zukunft der Lautstärkeregler in iOS ausschauen wird.

Der virtuelle Lautstärkeregler in iOS war über die Jahre zum Gelächter geworden. Sobald Sie die Lautstärketasten am iPhone oder iPad betätigten, überlagerte eine große Anzeige womöglich ein Video, das Sie sich ansahen. Sie verschwand außerdem erst nach ein paar gefühlt ewig langen Sekunden.

Neuer Lautstärkeregler in iOS 13

Wenn Sie in Zukunft die Lautstärketasten am iPhone (oder iPad, oder iPod) betätigen, dann sehen Sie auf der linken Seite zunächst einen etwas breiteren Schieberegler, der mit der Zeit dann dünner wird. Optisch werden Sie so darauf hingewiesen, dass Sie außerdem auch am Bildschirm die Lautstärke mit dem Finger variieren können. Das funktioniert vergleichbar wie jetzt schon im Kontrollzentrum.

Wir wollen allerdings hoffen, dass Apple noch ein wenig Finetuning betreibt und die Positionierung, bzw. Überlagerung anderer Bildschirmelemente überdenkt. Denn Stand heute überlagert der Lautstärkeregler in einem Videofenster den Knopf fürs Vollbild.

iOS 13 schon jetzt ausprobieren

Sie können als registrierter Entwickler das neue iOS 13 schon jetzt herunterladen. Allerdings funktioniert das nun ein wenig anders. Sie benötigen das neue macOS 10.15 oder Xcode 11 und können darüber dann ein Image einspielen. Beta-Profile wie zuvor, nutzt Apple aktuell nicht.

