Craig Federighi stellt macOS 10.15 Catalina vor (Bild: Apple)

iOS 13 und macOS Catalina ausprobieren: Entwickler ab sofort, Public Beta im Juli. Wenn Sie sich bei Apple als Developer registriert haben, dann können Sie schon heute die erste Betaversion von iOS 13 und macOS 10.15 ausprobieren. Als Privatnutzer bekommen Sie dann kommenden Monat die Gelegenheit, die neuen Betriebssysteme vorab auf Ihre Geräte zu installieren, aus gutem Grund.

Vor einigen Jahren führte Apple die Möglichkeit ein, auch als Privatnutzer an einem Betatest neuer Software teilnehmen zu können. Allerdings bekamen Sie dann in der Regel „erst mit Verzögerung” Zugriff auf eine Version von iOS, macOS oder anderen Geräte-Betriebssystemen. Der Grund liegt auf der Hand. Denn die allererste Testversion hat in der Regel das produktive Arbeiten unmöglich gemacht. Ich selbst habe meine Entscheidung diverse Male verflucht, bereits zu Beginn eines Betatest mitmachen zu wollen.

Betasoftware nicht für Produktivsysteme

Denn tatsächlich forderte mir der Betatest in der Regel viel Geduld ab, weil einige Apps, die ich im Alltag verwende, nicht so wollten, wie ich. Entsprechend gilt auch mein Hinweis: Installieren Sie eine frühe Betaversion wenn möglich auf einen „Zweitlaptop“, oder auf ein iPad, das sie nicht produktiv einsetzen. Denn ansonsten könnten Sie unnötig Ärger erfahren, mit Apps, die nicht von Beginn an funktionieren. Oder eben nicht so, wie gewohnt.

Entwickler bekommen iOS 13 und macOS 10.15 ab sofort

Wenn Sie als Entwickler bei Apple registriert sind, sollte Ihr Weg recht bald auf die Webseite des „Developer Center“ führen. Dort können Sie dann die Testversionen der neuen Betriebssysteme für Ihre Geräte herunterladen. Sie können dort auch etwaige Zertifikate für die Geräte herunterladen. Am iPhone oder iPad können Sie sich entsprechend ebenso „einloggen“, das Zertifikat herunterladen und installieren und ab dann auch die Betaversionen nutzen.

