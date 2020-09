iOS 14: So verwendest du Widgets auf dem Home-Bildschirm

In den vergangenen Jahren hat Apple die Widgets immer wieder verändert. Es wirkt fast so, als würde man sie einfach einbinden, weil es die Konkurrenz auch macht. Erst mit der Heute-Ansicht nahmen sie Gestalt an und wurden äußerst informativ. Mit iOS 14 eifert man nun Google weiter nach und bringt die nützlichen sowie interaktiven Helfer direkt auf dem Home-Bildschirm.

iOS 14: Widgets auf dem Home-Bildschirm verwenden

Apple hat dazu mit iOS 14 erstmals seit Jahren, den Home-Bildschirm dramatisch verändert und mit neuem Leben gefüllt. Neben der neuen App-Mediathek, die alle deine Apps an einem Ort gesammelt für dich bereithält, und ausblendbaren App-Seiten, die für mehr Ordnung sorgen sollen, kommt die Möglichkeit hinzu, Widgets direkt zwischen deinen Apps platzieren. Zuvor waren diese nur in der Heute-Ansicht verfügbar, sodass sie oft nur wenig Beachtung fanden. Direkt auf dem Home-Bildschirm kannst du dir Siri-Vorschläge, deine Lieblingsfotos, Wetterdaten und vieles mehr anzeigen lassen, ohne dass du eine App öffnen musst.

Um ein Widget auch auf dem Home-Bildschirm verwenden zu können, hältst du einen Finger auf ein App-Symbol gedrückt, bis das Kontextmenü verschwindet und die Icons zu wackeln beginnen. Tippe nun links oben auf das „+“ und wähle in der Liste eine App sowie die Größe aus. Ziehe nun das Widget in Position und bestätige deine Eingabe mit „Fertig“.

iOS 14: Widget-Stapel erstellen

Als wäre die Möglichkeit, Widgets auf dem Home-Bildschirm einzusetzen, nicht schon genug, erlaubt Apple sogar das Stapeln derselben, sodass du den Platz optimal ausnutzt. Starte dazu die Wackel-Ansicht, indem du den Finger lange auf ein App-Icon hältst. Tippe oben links auf das „+“ und achte darauf, dass das Widget so groß ist wie das, das du kombinieren möchtest. Ziehe das neue Widget auf das bestehende – fertig.

