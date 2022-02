So versteckt du ganze Home-Bildschirm-Seiten auf deinem iPhone und iPad

Der App Store ist voller Anwendungen, die nur auf dich warten. Im Laufe der Jahre hast du sicher auch einige Apps heruntergeladen und damit deinen Home-Bildschirm auf mehreren Seiten gefüllt. Wir empfehlen dir daher deinen Home-Bildschirm regelmäßig aufzuräumen und gegebenenfalls Apps zu löschen. Am besten ist es natürlich, wenn du eine oder zwei Seiten mit Apps bereithältst, die du oft verwendest, während alle anderen Apps in der App-Mediathek verbleiben. Um dies zu entscheiden, kannst du beispielsweise in „Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher“ nachschauen, wann du welche Apps zuletzt verwendet hast. Damit du jedoch nicht alle Apps einzeln vom Home-Bildschirm entfernen musst, kannst du sie auf eine oder mehrere Seiten verschieben, die du dann einfach ausblendest.

So blendest du Seiten auf dem Home-Bildschirm aus

Erst mit iOS 14 ermöglichte Apple dir, Seiten vom Home-Bildschirm auszublenden. Halte dazu deinen Finger auf den leeren Bereich oberhalb des Docks gedrückt und hebe ihn erst an, sobald die App-Icons wackeln und ein kleines Minus-Zeichen aufweisen. Danach tippst du auf das Symbol mit den Punkten (gleich über dem Dock). Dadurch werden die alle Seiten mit Apps übersichtlich angezeigt.

Entferne einen Haken, um eine ganze Seite auszublenden. Sobald der Haken fehlt, erscheint auch ein Minus-Symbol an der ausgeblendeten Seite. Tippst du darauf, kannst du die Seite komplett löschen und alle Apps automatisch in die App-Mediathek verschieben. Tippe auf „Fertig“, wenn du die gewünschten Seiten ausgeblendet oder entfernt hast.

Profi-Tipp: Befindest du dich einmal in der Seitenansicht, kannst du die einzelnen Seiten des Home-Bildschirms neu anordnen, indem du sie einfach an die gewünschte Stelle ziehst.

Hast du bereits Seiten ausgeblendet oder gelöscht? Nutzt du stattdessen die App-Mediathek? Lass es uns in den Kommentaren wissen.