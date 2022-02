So verschiebst du mehrere Apps am iPhone und iPad gleichzeitig

Der Home-Bildschirm ist sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad einer der wichtigsten Bereich, da du von hier aus deine Apps startest und verwaltest. Natürlich kannst du auch Apples neue App-Mediathek verwenden, aber diese ist nur bedingt für den alltäglichen Gebrauch nutzbar. Aus diesem Grund solltest du auch deine einzelnen Home-Bildschirmseiten in Ordnung halten. Dies hilft dir auch, deine Apps schneller zu finden. Beim Sortieren gibt es jedoch einen kleinen, aber versteckten Trick, um mehrere Apps gleichzeitig zu verschieben.

Mehrere Apps unter iOS und iPadOS verschieben – so geht's

Organisation muss sein und daher ist es mitunter hilfreich, wenn du nicht jede App einzeln von einem Home-Bildschirm zum nächsten oder in einen Ordner verschieben musst. Nutze daher unseren einfachen Trick:

Auf dem Home-Bildschirm hältst du den Finger auf die Freifläche zwischen Apps und Dock gedrückt, bis die Apps zu wackeln beginnen. Links oben siehst du zudem bei jedem App-Icon ein Minus-Symbol, mit dem du die App löschen kannst. Lege jedoch deinen Finger auf eine App und ziehe sie leicht, sodass sie sich „vom Bildschirm löst“ und an deinem Finger „klebt“. Nimm nun einen zweiten Finger zur Hilfe und tippe weitere Apps an, die du verschieben möchtest. „Unter“ deinem anderen Finger werden die Anwendungen nun gestapelt. Löse den Finger erst, wenn du die Apps an die gewünschte Position oder in einen Ordner gezogen hast.

Verzweifle nicht, wenn es auf Anhieb nicht gelingen will. Der Trick erfordert etwas Übung und dir werden Apps immer mal wieder beim Verschieben abhandenkommen, weil du deinen Finger zu sehr vom Display gelöst hast. Sobald du den Bogen raus hast, geht dir das Verschieben mehrerer Apps auf dem iPhone und iPad leicht von der Hand.

Was hältst du von den Einsteigertipps? Möchtest du mehr davon lesen oder weißt du schon alles? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

