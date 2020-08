iPhone-Basiswissen: So legst du Favoriten in der Telefon-App fest – mit kleinem Kniff

Auch wenn Messenger heute mehr gefragt sind als echte Telefonate, steckt Apples Telefon-App voller Überraschungen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Dazu zählen die Notfallumgehung und mehr. Auch der Reiter „Favoriten“ gibt dir nicht nur die Möglichkeit die Nummern deiner liebsten Kontakte auf eine Art Schnellzugriff zu legen. Die Funktion kann noch mehr. Von hier aus kannst du WhatsApp-Anruf oder -Nachrichten starten, einen FaceTime-Anruf initiieren oder eine neue E-Mail beginnen. Du hast unzählige Möglichkeiten bei der Erstellung deiner persönlichen Favoriten.

Favoriten festlegen – so klappt's am iPhone

Starte zunächst die Telefon-App und wähle am unteren Bildschirmrand den Reiter „Favoriten“ aus. Tippe danach oben links auf das Plus-Symbol und wähle dann deiner Kontaktliste einen individuellen Favoriten aus. Je nach dem, welche Daten hinterlegt und Apps installierten sind, kannst du aus bis zu vier Kategorien auswählen: Nachricht, Anrufen, Video und E-Mail. Tippe beispielsweise „Anrufen“ an. In diesem Fall kannst du deinen Kontakt normal anrufen, per FaceTime Audio, per WhatsApp oder über einen anderen Messenger. Dabei kannst du auch die genaue Nummer auswählen.

Wir empfehlen dir übrigens auch, dass du besonders wichtige Kontakte mehrfach als Favorit ablegst und jedem Eintrag einen anderen Zweck (Video, Anruf, WhatsApp) zuordnest, um schnelleren Zugriff auf die jeweilige Option zu haben. Damit du nicht durcheinandergerätst, steht unter jedem Eintrag das entsprechend Symbol und die Nummer beziehungsweise App, die verwendet werden soll.

Möchtest du einen Eintrag löschen, dann klappt dies ebenfalls einfach. Wische in den Favoriten einfach auf dem Kontakt von rechts nach links und schon wird er von deiner Favoritenliste entfernt.

Möchtest du zukünftig mehr solche Grundlagentipps lesen, dann lass es uns in den Kommentaren wissen.