„One more thing“: Lade dir jetzt die iPhone-Wallpaper zum Apple-Event

Apple lädt am 10. November wohl zum letzten Mal in diesem Jahr zu sich nach Hause ein und will im Apple Park die neuesten Geräte präsentieren. Während die Spannung auf die Keynote und die neuen Produkte steigt, hat sich die Website AppleTrack die Mühe gemacht und die Einladung auseinandergenommen, um euch ein tolles neues Wallpaper zu liefern.

So verwendest du die Wallpaper auf dem iPhone und iPad

Falls du dich fragst, wie du die Wallpaper auf dein iPhone bekommst, stehen wir dir gerne zur Seite. Öffne diesen Artikel auf dem iPhone und tippe dich durch die Bildergalerie zu deiner Auswahl.

Tippe auf „Hier downloaden“ und halte dann den Finger kurz auf das Bild gedrückt, bevor du „Zu Fotos hinzufügen“ auswählst. Wechsle anschließend in die Einstellungen-App und wähle „Hintergrundbild“ aus. Danach tippst du auf „Neuen Hintergrund wählen". Wähle anschließend „Alle Fotos" aus und tippe dann deine eben gesicherte Aufnahme an. Nun tippst du noch auf „Sichern“ und wählst „beide" aus.

Pro-Tipp: Du kannst unterschiedliche Hintergrundbilder für den Home- und den Sperrbildschirm festlegen.

Lade dir weitere Geräte- und Event-Wallpaper herunter: