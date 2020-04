iPhone SE 2. Generation: Lade dir hier und jetzt die neuen „iPhone 9“-Wallpaper!

Wie schon beim iPad Pro bringt Apple auch beim iPhone SE 2. Gen. neue Hintergrundbilder. Doch die werden eigentlich nur mit dem Smartphone ausgeliefert. Wie kommen also Besitzer von iPhones älteren Datums an die schönen Hintergründe?

Für die Einsteiger-iPhones von Apple gibt es drei neue Hintergrundbilder, passend zu den drei neuen Farben des iPhone SE 2020: Rot, Weiß und Schwarz.

Die Pressebilder von Apple zeigen Hintergrundbilder, die zu allen drei Farbstellungen des neuen SE passen. Dennoch: Für das weiße iPhone SE wurde ein Wallpaper mit blauen und violetten Farbakzenten entworfen, für das schwarze Modell wurden gelbe, grüne und weiße Farbspiele vorgesehen. Für das Product(RED)-Modell wurde ein Farbschema gewählt, in dem die Farben Rot, Orange und Schwarz vorkommen.

Wo gibt es die Wallpaper für das iPhone SE Gen.2?

Wie immer stecken diese Hintergrundbilder in iOS, aus denen sie sich extrahieren lassen. Das hat in diesem Fall die Website Macrumors gemacht. Auf diesem Weg sind die Bilder auch in hoher Qualität zu bekommen. Beim iPad Pro, das Apple im März 2020 vorstellte, hatten Designer die ersten Aufnahmen genutzt, um selbst Wallpaper daraus zu erstellen.

Wer die Wallpaper mit samt dem iPhone erstehen will, hat ab dem 17. April 2020 Gelegenheit dazu. Ab diesem Datum, genauer ab 14:00 Uhr, kann das neue Einsteiger-iPhone vorbestellt werden. Es kostet mit 64 GByte Speicher rund 480 Euro, mit 256 GByte kostet das Smartphone 650 Euro. Als Verkaufsstart wird der 24. April 2020 angegeben. Wer das iPhone haben will, muss es nach derzeitigem Stand online bestellen.

Was hältst du von den neuen Wallpaper-Bildern für das SE 2020? Lädst du sie dir auf dein iPhone, oder ist das nur Schnickschnack? Schreibe einen Kommentar!

Oder lieber das alte iPhone SE?

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone SE 16GB Space Grau (Generalüberholt) 138,03 €

Mehr zu diesen Themen: