Käsereibe-Design als Bildschirmhintergrund nutzen? (Bild: Apple)

Mac-Pro-Wallpaper: Hypnotisches Hintergrundbild der „Käsereibe“. Sie finden das Design des neuen Mac Pro besonders schick? Sie bekommen von den Luftlöchern, die dem Gerät sein „Käsereibe“-Design verleihen, nicht genug? Dann haben wir jetzt einen interessanten Hinweis für Sie. Denn Sie können sich die Käsereibekugeln als Bildschirmhintergrund herunterladen, und das sogar ganz offiziell.

Nein, Apple ist nicht so selbstverliebt, dass es einen Bildschirmhintergrund mit „Käsereibe“-Design herausgegeben hat. Vielmehr nutzt das Unternehmen eine Grafik, um das Design der Luftlöcher im Gehäuse im Detail zu besprechen. Diese Grafik können Sie online auf Apples Homepage herunterladen. Für einen Desktop am Mac eignet sich die Grafik wegen Ihrer Maße ganz besonders. Fürs Smartphone oder Tablet müssten Sie sie erst noch zurecht schneiden, aber auch das geht ja sehr einfach an den Geräten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Käsereiben-Hintergrund à la Apple wünscht Mac Life.

