iOS 14.5: Auf diese Funktionen darfst du dich freuen

Seit 2007 bedenkt uns Apple regelmäßig mit Aktualisierungen für das iPhone. Neben den großen Herbstupdates erscheinen zwischendrin auch immer wieder kleinere Softwareupdates, die Fehler beheben, aber auch neue Funktionen einführen. Mit iOS 14 hat es uns in diesem Jahr besonders gut getroffen. Apple hat nicht nur die Aktualisierungsrate deutlich erhöht, sondern beschert uns Nutzern viel Neues. Während du in der Bildergalerie die meisten der neuen Funktionen von iOS 14.5 findest, findest du hier auch einen kurzen Rückblick über die vergangenen Updates seit iOS 14.

iOS 14.1: HDR-Videos und viele Bugfixes

Noch bevor Apple iOS 14.1 veröffentlichte, schickte das Unternehmen zunächst Betas zu iOS 14.2 ins Rennen. Version 14.1 sollte nämlich erst mit den neuen iPhones Mitte Oktober 2020 erscheinen und sollte noch nicht zu viel über deren Neuerungen sowie den HomePod mini verraten. Gemeinsam mit dem iPhone 12 erschien dann iOS 14.1 und brachte neben der Unterstützung für die neuen Modelle auch einige Fehlerbehebungen mit sich, die Probleme mit Ordnern, der HDR-Wiedergabe und weiteren kleinen Funktionen lösten.

iOS 14.2: Ein kleines Funktionsfeuerwerk

Deutlich imposanter war hingegen iOS 14.2. Zwar behob das Updates ebenfalls zahlreiche Probleme aus vorherigen Versionen, aber gleichzeitig führte Apple damit auch die neuen Emojis sowie acht neue Wallpaper ein. Gleichzeitig brachte das Update die Unterstützung für das MagSafe Leather Sleeve mit.

Für die AirPods führte man eine Lade-Optimierung ein, die die Batterie schonen soll, während dich seither auch Benachrichtigungen bezüglich zu hoher Lautstärken erreichen. Außerdem führte man einige Features für deinen HomePod ein. Neben einer verbesserten AirPlay-Steuerung erhielt der HomePod Dolby-Atmos-Unterstützung und man integrierte ein Intercom-Feature, sodass man zwischen HomePod (mini), iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch und CarPlay einen Rundruf starten kann. Dies klappt am besten in der Familienfreigabe, sodass alle Mitglieder eine Benachrichtigung erhalten.

iOS 14.3: Mehr als nur Fitness+

Bekanntermaßen brachte iOS 14.3 für US-Nutzer sowie weitere Gebiete den neuen Fitness-Dienst Fitness+ an den Start. Doch auch für alle anderen Anwender war es ein gutes Update. Apple unterstützte damit die neuen AirPods Max und die Kamera-App der iPhone-12-Pro-Modelle erhielt ProRAW-Unterstützung für Fotos, um mehr Details sicher zu können. Apple überarbeitete nebenbei noch die TV-App für eine bessere Handhabung und spendierte dem App Store die umstrittenen Datenschutzlabels.

iOS 14.4: Kleine Verbesserungen heben die Stimmung

Grundsätzlich hat Apple mit iOS 14.4 nur wenig Neues eingeführt. Die Kamera kann seither kleinere QR-Codes lesen und ist damit noch alltagstauglicher. Daneben kannst du nun Bluetooth-Geräte einzelnen Kategorien zuordnen, während die neue Mitteilungen sagen, wenn ein Reparaturdienstleister keine originalen Apple-Kameras in den neuen Modellen verbaut hat. Ansonsten sind natürlich die üblichen Fehlerbehebungen zu erwarten, die HDR-Fotos verbessern oder Probleme mit Widgets beheben.

Viel interessanter ist daher, was dir iOS 14.5 in Kürze bieten wird. Klicke dich dazu durch unsere kleine Galerie. Welche Funktion ist dein Favorit? Lass es uns in den Kommentaren wissen.