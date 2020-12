Apple ProRAW: Das bedeutet das neue Format für deine iPhone-Fotos

In den vergangenen Jahren machte Apple nicht nur das Kamera-System des iPhones besser, sondern überarbeitete auch integrierte Hard- und Software. Neue A-Chips erlaubten dabei eine schnellere Datenverarbeitung, um deine Aufnahmen zu verbessern und Features wie Porträtaufnahmen einzuführen. 2019 machte man durch maschinelles Lernen auch Nachtaufnahmen möglich – einen Bereich, den Apple zu lange vernachlässigte.

Für 2020 kündigte Apple gleich mehrere Neuerungen an. So erhielten die Pro-Modelle nicht nur einen LiDAR-Scanner für eine schnellere Fokussierung und Raumerkennung, sondern man stellte ProRAW vor, welches man nun mit iOS 14.3 veröffentlichte. Dabei handelt es sich um ein neues Apple-Format für Fotos, das Nutzern mehr Möglichkeiten bei der Nachbearbeitung geben soll. Von offizieller Seite heißt es:

Apple ProRAW. Kontrolle ist gut. Mehr Kontrolle ist besser. Neben den Apple Pipelinedaten zum Bild enthält ProRAW alle RAW Standard­informationen. Du kannst gleich mit dem Bearbeiten loslegen, weil du dich nicht mehr um Rausch­unterdrückung und Anpassungen der Belichtungs­reihe kümmern musst – und hast mehr Zeit, um dich auf die Farben und den Weiß­abgleich zu konzentrieren.

Reisefotograf Austin Mann erklärt Apples ProRAW zu „großen Fortschritt“

Auf seiner eigenen Website beschreibt Fotograf Austin Mann bereits seit Jahren Apples Fortschritte in puncto Kamera. Daher schaute er sich nun auch Apples neues Format ProRAW genauer an und sieht es als großen Sprung für die Fotografie mit dem iPhone. Ihm zufolge setzen die meisten professionellen Fotografen schon lange auf das RAW-Format für Fotos, da es deutlich mehr Kontrolle über die Aufnahme und die späteren Verarbeitungsmöglichkeiten gibt. Wie der Name vermuten lässt, sichert es alle von der Kamera eingefangenen Daten, während andere Formate sich auf deutlich weniger Informationen beschränken.

Mit der tiefen Integration in Apples Betriebssystem und in die neuen iPhone-Modelle lassen sich deutlich bessere Ergebnisse erzielen, die anhand einiger Beispielaufnahmen deutlich werden. Darin vergleicht er bearbeitete Fotos im bisherigen HEIC- und dem neuen ProRAW-Format. Dabei wird nicht nur deutlich, dass ProRAW Farben weitreichender differenzieren kann, sondern auch mehr Details im Bild erhält. Mann zeigt sich daher sehr zuversichtlich und könnte in Zukunft öfter zu Apples Smartphone für Aufnahmen greifen als er es in der Vergangenheit getan hat.

Entwickler vom neuen Format begeistert

Apple beschränkt das neue ProRAW-Format nicht auf die eigene Kamera-App, sondern stellt dies auch Drittanbietern wie Halide zur Verfügung. Die Entwickler sind begeistert und streben eine schnelle Integration an. Dabei blieb jedoch ausreichend Zeit für einen Blick in das Format. Wie Austin Mann sind die Entwickler vom Potenzial überzeugt und glauben, dass dies sowohl professionelle Nutzer als auch Hobbyfotografen ansprechen kann.

Jedoch kostet dies aufgrund der erhöhten Datenmenge mehr Speicher und man muss bereit sein, die Fotos auch zu bearbeiten. Grundsätzlich sichert ProRAW laut Halide-Entwickler Ben Sandofsky nämlich Informationen für Smart HDR, Deep Fusion sowie zur Tiefenerkennung, aber es erscheint auf den ersten Blick ungeschliffener, gibt aber gleichzeitig mehr Möglichkeiten zur Nachbearbeitung. Weiter merkt er an, dass Apple das Feature leider nur auf die aktuellen iPhone-12-Pro-Modelle beschränkt und die Verarbeitung mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei einem normalen Foto. Aus diesem Grund kann es nicht für Serienaufnahmen verwendet werden. Die ausführliche Analyse von ProRAW durch die Halide-Entwickler findest du in einem aktuellen Blogeintrag.

Was haltet ihr von Apples Bemühungen? Sind sie vergebens, weil nur wenige Nutzer die zusätzliche Nacharbeit in die Fotos stecken werden, oder ist es ein Gamechanger für die digitale Smartphone-Fotografie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.