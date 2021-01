iOS 14.4: Deshalb solltest du das Update jetzt installieren – Sicherheitslücken geschlossen

Mit nahezu jedem Update behebt Apple Fehler und optimiert die Software weiter. Allerdings können einige dieser Fehler auch zu groben Sicherheitslücken führen, sodass eine frühzeitige Aktualisierung ratsam ist. Dies trifft auch auf iOS 14.4 zu. Laut einem neuen Supportdokument konnte das Unternehmen gleich mehrere Schwachstellen im Betriebssystem schließen, die bereits aktiv von Angreifern genutzt werden.

Wie Apple innerhalb der Dokumentation preisgibt, verfügen sämtliche iPhone- und iPad-Modelle mit iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 über Schwachstellen im Kernel sowie in WebKit. Dadurch können sich Applikationen Zugriffe erschleichen. Aus diesem Grund sollte man das Update schnellstmöglich durchführen.

Betroffen sind damit alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 6s und neuer sowie das iPad Air 2 und neuer, iPad mini 4 und neuer und natürlich auch alle iPad-Pro-Modelle. Daneben sind die Lücken auch beim iPod touch (7. Generation) vorhanden und sollten zügig durch die Aktualisierung geschlossen werden. Für interessierte Nutzer beschreibt Apple die Lücken wie folgt:

Kernel

Available for: iPhone 6s and later, iPad Air 2 and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: A malicious application may be able to elevate privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A race condition was addressed with improved locking.

CVE-2021-1782: an anonymous researcher

WebKit

Available for: iPhone 6s and later, iPad Air 2 and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

Impact: A remote attacker may be able to cause arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A logic issue was addressed with improved restrictions.

CVE-2021-1871: an anonymous researcher

CVE-2021-1870: an anonymous researcher