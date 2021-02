„Unity“: Apple veröffentlicht neue Wallpaper für iPhone, iPad und Mac

Apple hatte Mitte Januar 2021 angekündigt, dass man sich verstärkt für die Gleichberechtigung sowie die Rassengleichheit einsetzen will. Passend dazu veröffentlichte man das Unity-Zifferblatt für die Apple Watch, welches kürzlich auch ein zugehöriges Armband erhielt. Dieses von der panafrikanische Flagge inspirierte Design ist für das Unternehmen „ein Tribut an Wahrheit, Stärke und Solidarität“. Damit du dies auch zeigen kannst, veröffentlichte Apple passende Wallpaper dazu, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Unterstütze eine größere Sache.

Apple unterstützt diese Organisationen, die sich für ethnische Fairness und Gerechtig­keit einsetzen: Black Lives Matter Support Fund über die Tides Foundation, European Network Against Racism, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc. und Souls Grown Deep.