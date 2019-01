15.01.2019 - 16:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.01.2019 - 16:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst im Dezember 2018 hatte Qualcomm gegen Apple einen Verkaufsstopp des iPhone 7 und iPhone 8 in Deutschland erwirken können, weil diese angeblich Patente des Unternehmens verletzen. Während die Berufung noch vorbereitet wird, reicht der Technologie-Experte hierzulande eine weitere Patentklage ein. Das Landesgericht Mannheim wies die Klage allerdings zügig ab und lässt Apple vorerst als Gewinner dastehen.

Bereits seit mehr als zwei Jahren sind die Fronten zwischen Apple und dem Chip-Hersteller Qualcomm verhärtet. Während Apple nicht einsieht, dass man Lizenzen mehrfach teuer bezahlt, sieht Qualcomm Patente verletzt. Weltweit führen die beiden Unternehmen daher einen unerbitterlichen Kampf vor den verschiedenen Gerichten. In China sowie in Deutschland konnte Qualcomm den Verkauf verschiedener iPhone-Modelle bereits verhindern – zumindest teilweise. Hierzulande hat Apple beispielsweise das iPhone 7 (Plus) sowie das iPhone 8 (Plus) aus den Apple Stores genommen, während andere Händler die Geräte weiter fleißig verkaufen dürfen.

Apple geht natürlich in Berufung. Unterdessen strengt Qualcomm am Landgericht Mannheim eine weitere Patentklage an (via Reuters). Allerdings wurde diese schnell wieder abgewiesen, da diese „als haltlos“ erscheinen und das scheinbar betroffene Patent nicht von Apple verletzt wurde. Dies sieht Qualcomms Executive Vice President Dan Rosenberg anders und gibt an, dass es bei Apple Geschichte hat, Qualcomm-Patente zu verletzen. Daher ist man mit dem aktuellen Urteil nicht einverstanden und wird in Berufung gehen, um die eigenen Rechte gegenüber Apple zu schützen.

Apple äußerte sich nicht zu dem Urteil, sondern verwies auf das Statement von Dezember. Damals gab das Unternehmen an, dass es sich bei „Qualcomms Kampagne um einen verzweifelten Versuch handle, um von den wahren Problemen zwischen den Unternehmen abzulenken“.

UPDATE

In einem Statement gab Apple nun folgendes zu Protokoll:

"Wir sind mit der Entscheidung zufrieden und danken dem Gericht für seine Zeit und Sorgfalt. Wir bedauern, dass Qualcomm das Gericht in Anspruch genommen hat, um die Aufmerksamkeit von ihrem illegalen Verhalten abzulenken, welches Gegenstand mehrerer Klagen und Verfahren auf der ganzen Welt ist."

Anzeige