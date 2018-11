29.11.2018 - 14:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



29.11.2018 - 14:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit dem 26. Oktober ist das iPhone XR nun erhältlich und schwingt sich seither zum Verkaufsschlager auf. Wie nun Apples Produktmartketing-VP Greg Joswiak gegenüber CNET mitteilte, hat XR die beiden High-End-Geräte, das iPhone XS und iPhone XS Max, jeden Tag an Verkäufen überflügelt und setzt diesen Weg weiter fort. Die Gründe hierfür liegen vermutlich bei dem geringen Einstiegspreis sowie den guten Reviews.

Mit einem Einstiegspreis von 849 Euro handelt es sich beim iPhone XR im diesen Jahr um das günstigste iPhone. Damit kostet es 300 Euro weniger als das kleinste iPhone XS und sogar 400 Euro weniger als das iPhone XS Max mit 64 GB. Trotz der hohen Preisunterschiede steht das XR den anderen beiden kaum nach. Die Punkte lassen sich auf wenige Eigenschaften herunterbrechen: LCD anstatt OLED-Display, Aluminium- anstatt Edelstahlrahmen, keine Dual-Kamera, kein 3D Touch, IP67 anstatt IP68. Die meisten Nutzer können diese Punkte problemlos verschmerzen, wobei die Dual-Kamera durchaus praktisch sein kann, wenn man Wert auf gute Fotos legt.

Trotz der soliden Verkaufszahlen sollen diese hinter den Erwartungen liegen, sodass Apple angeblich die Produktion schon um ein Drittel heruntergefahren hat. Allerdings ließ Joswiak diese Annahme unkommentiert. Er lenkte das Gespärch vielmehr auf den anstehenden Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Vom 1. bis 7. Dezember wird 1 US-Dollar von jeder Zahlung mit Apple Pay in einem Apple Store, in der Apple-Store-App sowie über Apples Website gespendet. Gleichzeitig werden die Logos der Apple Stores während dieser Zeit wieder rot gefärbt.

Apple hat übrigens eine lange Tradition im Bezug auf die AIDS-Hilfe. So bietet das Unternehmen schon seit Jahren Geräte in einem speziellem (PRODUCT)RED-Design an, wobei ein Teil der Umsätze stets gespendet werden. Auch das iPhone XR ist in einer (PRODUCT)RED-Variante verfügbar.

