In der vergangenen Woche gab es im Rahmen der Black Hat Konferenz in den USA einige beunruhigende Nachrichten. Diese betrafen sowohl iOS als auch den beliebten Messenger WhatsApp. Nun gibt es Neuigkeiten von einer anderen Sicherheitskonferenz. Auf der Def Con 2019 stellten Forscher eine Schwachstelle in Datenbankensuchen vor und nahmen dazu die iOS-App „Kontakte“ als Beispiel heran, um Ihre Annahme zu beweisen.