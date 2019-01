07.01.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



07.01.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

LG Signature Oled TV R (Bild: LG)

Samsung war der erste Hersteller, der gestern den AirPlay 2 und HomeKit-Support für seine Fernseher ankündigte. Seitdem teilte auch der hierzulande unbekannte Hersteller Vizio mit, auf den selben Zug aufzuspringen. Nun hat auch LG seine Pläne bestätigt, AirPlay 2 und HomeKit in seinen neuen Fernsehern zu integrieren. Davon betroffen ist auch der erste ausrollbare Fernseher der Welt.

LG teilte heute auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas mit, dass seine Fernseher des Modelljahrgangs 2019 sowohl Airplay als auch HomeKit-Funktionalität erhalten werden. Das betrifft auch den Signature Oled TV R, der ein ausrollbarer Fernseher ist. Die Leinwand fährt aus einem Kasten aus, in dem auch eine Soundbar steckt - und ist nicht etwa ein Projektor-Modell sondern ein OLED. Wer will, kann auch nur ein Stückchen des OLEDs ausrollen, um beispielweise nur Tickermeldungen anzuzeigen. Die Bilddiagonale des OLEDs liegt bei 65 Zoll. Eine Auflösungsangabe machte LG nicht.

Doch nun zur Airplay- und HomeKit-Funktion, die auch andere LG-Fernseher 2019 erhalten werden. Wie aus den Ankündigungen von Vizio und Samsung hervorgeht, bietet die neue Apple-Integration den Nutzern die Möglichkeit, Inhalte von Apple-Geräten auf ihren Fernseher zu übertragen, ohne ein Apple TV zu benötigen. Dazu kommt eine Steuerfunktion per Siri und eine Integration in die Home-App von Apple. So wird man den Fernseher auch über Apple-Hardware ein- und ausschalten und sogar in Szenen einbinden und über Sensoren steuern können, die ebenfalls mit Homekit kompatibel sind.

Durch die Unterstützung von Apple AirPlay 2 und HomeKit können Benutzer Inhalte von ihrem iPhone, iPad und Mac direkt auf den Fernsehern wiedergeben und die TV-Steuerung über die Home App und Siri aktivieren", sagt Bill Baxter, Chief Technology Officer bei Vizio.

LG teilte zu seiner Apple-Integration mit: Benutzer können mit ihrer normalen Stimme Dinge mit Amazon Alexa erledigen, einer Neuheit in der KI-TV-Serie von LG im Jahr 2019, sowie Unterstützung für Apple AirPlay 2 und HomeKit erfahren. Mit der Unterstützung für AirPlay 2 können Benutzer Videos von iTunes und anderen Videoanwendungen, Musik, Fotos und direkt von ihren Apple-Geräten auf ihren TV abspielen. Mit dem Apple HomeKit Support können Kunden ihren LG TV über die Home App oder auf Anfrage von Siri steuern.

Im Gegensatz zu Samsung wird es bei LG aber keine native iTunes-App für den Smart-TV geben, um ganz ohne Apple-Hardware auf iTunes zugreifen zu können.

