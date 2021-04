Apple bestätigt Termin für iPad-Event im April – Diese Hinweise gibt die Einladung

Es ist offiziell: Am kommenden Dienstag hält Apple das erste große Event des Jahres ab. Am 20. April geht es um Schlag 19 Uhr (MEZ) im Apple Park in Kalifornien los. Wie schon seit 2020 hält Apple die Veranstaltung wieder als rein digitales Event ab und wird vorher aufgezeichnet.

Was könnte Apple im April vorstellen?

Diese Frage stellt sich natürlich bei jedem Event. Nicht wenige Produkte warten schon länger auf ein Update. Dazu zählt das iPad Pro, welches einen neuen A14X Bionic erhalten könnte. Für das 12,9"-Modell soll Apple zusätzlich ein neues Display mit Mini-LED-Technologie planen.

Beim iPad mini sind zwar große Änderungen geplant, aber jüngste Leaks zeigen, dass diese noch auf sich warten lassen. Die nächste Generation des Mini-Tablets wird sich daher kaum vom Vorgänger unterscheiden und könnte lediglich einen neuen Prozessor wie etwa den A14 Bionic erhalten.

Ungewöhnlich wäre eine Ankündigung der Tablets allerdings nicht. Den entscheidenden Hinweis gibt die Einladung. Wie schon in Jahren zuvor ist sie kunstvoll gezeichnet. Schon die letzten Events, die mit ähnlichen Zeichnungen angekündigt wurden, hielten neue iPads bereit.

Laut dem Motto „Spring Loaded“ sollten wir uns auf ein vollgeladenes Event einstellen. Neben den Tablets könnte das Unternehmen daher auch die AirTags ankündigen. Diese begleiten uns bereits durch die Gerüchte der vergangenen zwei Jahre und mit der Ankündigung des „Wo ist?“-Netzwerks mit Drittanbieter-Unterstützung scheinen sie in greifbarer Nähe zu rücken. Eventuell hält Apple auch deswegen noch iOS 14.5 vor der Öffentlichkeit zurück.

Passend zur bunten Einladung wird erwartet, dass der iPad-Hersteller auch neue Hüllen für die aktuellen iPhone-Modelle sowie Armbänder für die Apple Watch vorstellt, die jedes Frühjahr frische Farben erhalten.

Was meint ihr? Was stellt Apple auf dem Event in der kommenden Woche vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

