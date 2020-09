Die meisten aktuellen Fritzbox-Modelle verfügen über eine recht komfortable Telefonanlage mit DECT-Station für schnurlose Telefone, Anrufbeantworter und vielen weiteren nützlichen Funktionen. An dieser lässt sich auch dein Mac mit einer SIP-App als weiteres Telefon nutzen. So kannst du dann ganz normal mittels der klassischen Telefonleitung beziehungsweise dem VoIP-Anschluss Gespräche führen – schließlich ist längst noch nicht jeder per FaceTime, Whatsapp, Skype & Co. erreichbar.

Gute Gründe dafür, den Mac zum Telefon zu machen, gibt es genug. Zum einen kann ein zusätzliches Telefon nie schaden, wenn man nicht allein im Haushalt ist. Das gilt noch mehr in einem Corona-bedingt improvisierten Homeoffice.

Der Mac kann aber auch als Ersatztelefon einspringen, falls du das Mobilteil gerade nicht zur Hand hast oder der Akku leer ist. Außerdem ist der Mac mithilfe des heimischen Netzwerks mit der Fritzbox verbunden. Er fu...