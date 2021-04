Suchen-App mit Drittanbieter-Unterstützung: Das bedeutet sie für die AirTags

Anfang 2019 kam das Gerücht auf, dass Apple die Apps „iPhone-Suche“ und „Freunde“ zu einer gemeinsamen Such-App verbindet. Zusätzlich hieß es noch, dass das Unternehmen einen Gegenstandstracker plant. Während mit iOS 13 tatsächlich eine App namens „Wo ist?“ vorgestellt wurde, gab es keine Informationen zu dem Tracker. In einem unachtsamen Moment verriet Apple die Existenz in einem Video, welches man schnell wieder entfernt. Die Frage bleibt daher: Wo sind die AirTags geblieben?

Auch 2020 hieß es immer wieder, dass die Ankündigung der AirTags kurz bevorsteht. Natürlich warten wir noch immer. Es überraschte daher, dass Apple nun im Rahmen von iOS 14.5 ankündigte, dass die „Wo ist?“-App bald auch Gegenstände suchen kann – zumindest von unterstützten Drittanbietern. Apple gründet dazu das „Wo ist?“-Netzwerk und will damit Nutzern im Reiter „Objekte“ das Wiederfinden sowie die Verwaltung erleichtern. Dazu führt man das neue Label „Works with Apple Find my“ ein. Auch die Spezifikationen für die Nutzung der Ultrabreitband-Technologie teilt man mit den Partnern:

Das Zubehörprogramm für das „Wo ist?“ Netzwerk

Als Teil des „Made for iPhone“ (MFi)-Programms ist das Zubehörprogramm für das „Wo ist?“ Netzwerk für jede:n Entwickler:in von Zubehör gedacht, der:die ein bestehendes oder neues Produkt mit dem „Wo ist?“ Netzwerk verbinden möchte. Produkte von Drittanbietern müssen alle Datenschutzrichtlinien des „Wo ist?“ Netzwerks einhalten, auf die sich die Apple Kunden:innen verlassen. Zugelassene Produkte können dem neuen Tab „Gegenstände“ hinzugefügt werden und werden mit einem „Works with Apple Find my“-Symbol versehen, um Anwender:innen klar zu signalisieren, dass dieses Produkt mit dem „Wo ist?“ Netzwerk und der „Wo ist?“ App kompatibel ist.

Apple hat heute außerdem einen Entwurf einer Spezifikation für Chipsatzhersteller angekündigt, der in diesem Frühjahr veröffentlicht wird. Damit werden andere Gerätehersteller in der Lage sein, die Vorteile der Ultrabreitband-Technologie in mit U1-Chip ausgestatteten Apple Geräten zu nutzen und eine noch präzisere Standortbestimmung zu ermöglichen.