Leak: Sieht so das iPad mini 6 aus?

Das iPad Pro machte zuletzt 2018 eine große Designänderung durch. Der Home-Button entfiel und das Display wuchs zum Rand, während die Seiten wieder kantiger wurden. 2020 gab es ein kleines Update mit Dual-Kamera aufgebohrten A12Z Bionic und einem LiDAR-Scanner. In 2021 soll sich neben dem Prozessor nur wenig ändern. Lediglich das große 12,9-Zoll-Modell könnte ein Mini-LED-Display erhalten, wobei das nicht als sicher gilt. Deutlich spannender könnte daher das iPad mini 6 ausfallen, das Leaker Sonny Dickson neben dem 2021er iPad Pros auf Twitter teilte.

iPad mini 6: Erste Bilder widersprechen Gerüchten

Seit einem halben Jahr heißt es immer wieder, dass Apple für die sechste Generation des iPad minis ein großes Redesign plant. Auf den neuesten Aufnahmen ist davon jedoch nichts zu erkennen. Das gezeigte Gerät ähnelt den bisherigen Modellen bis ins kleinste Detail. Konkret ist weiterhin ein Rand sowie der Home-Button vorhanden. An der Größe hat sich entsprechend gar nichts getan. Den Gerüchten zufolge sollte nämlich das Display von den bisherigen 7,9 Zoll auf stattliche 8,4" bis 9" anwachsen. Allerdings ist hier anzumerken, dass das größere Display mit der neuen Mini-LED-Technologie einhergehen soll. Das iPad mini 6 könnte also ein Lückenfüller sein, der lediglich einen neuen Prozessor erhält, bevor Apple das große Redesign an den Start bringt.

Dieses soll dann das Design des iPad Air 3 übernehmen. Neben dem größeren Display und dem kantigeren Design könnte Apple weiterhin auf Touch ID setzen und den Fingerabdrucksensor in der Power-Taste integrieren. Der Analyst Ming-Chi Kuo und auch Bloombergs Mark Gurman gehen davon aus, dass Apple diese Änderungen für das iPad mini plant und schon bald umsetzen könnte. Umso überraschender sind daher die Aufnahmen, die das kleine Tablet in unveränderter Form zeigen.

Was haltet ihr davon? Werdet ihr auf das Redesign warten oder reicht euch das kleinere Display? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.