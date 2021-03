11 praktische Spotlight Tipps, die dich sofort effizienter machen

Index erneuern, clever rechnen, Internet meiden

Mit Spotlight besitzt der Mac eine außerordentlich leistungsfähige Suchfunktion. Wir zeigen, wie du deren Konfiguration an deine Bedürfnisse anpasst, effektivere Suchbefehle eingibst und ergänzende Informationen aus dem Internet erhältst. So findest du noch schneller, was du benötigst.