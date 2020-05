Die besten Spiele für den Mac

Celeste

Bloß ein weiteres Jump 'n' Run in Pixeloptik? Mitnichten, denn schon nach den ersten Minuten wird klar, dass Celeste mehr ist als nur ein weiteres einfaches „Hüpfspiel“. Das fängt mit der in vielen kleinen Zwischensequenzen erzählten Hintergrundgeschichte mit Verweisen auf die Ängste und die Depression der Protagonistin an und findet im nahezu perfekten Gameplay seine Krönung – mit seiner Grafik mit Pixel-Retrocharme und der wirklich tollen musikalischen Untermalung irgendwo zwischen zarten Tönen aus dem Klavier, Drumcomputer-Grooves und Chiptunes stimmt dabei auch die Präsentation. Doch um was geht es eigentlich? Madeleine will den namensgebenden Berg Celeste besteigen. Die Herausforderung für den Spieler ist es hierbei, die Spielfigur durch die immer komplexer werdenden Levelstrukturen zu steuern. Eine zuschaltbare Hilfsfunktion unterstützt diejenigen Spieler, denen die hierbei gefragte Pixelakrobatik nicht leicht genug vom Finger geht: Selbst wer sich als Spiele-Profi bezeichnet, wird beim ersten Durchlauf mehr als tausend Tode sterben. Doch wo andere Spiele gleicher Machart meist frustrieren, motiviert Celeste immer und immer wieder zu einem weiteren Versuch.

Fazit: Celeste ist großartig und beweist sich dank des herausfordernden Gameplays, cleveren Puzzles und seiner außergewöhnliche Geschichte als mehr als nur ebenbürtig zu den Perlen des Genres.



