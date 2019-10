06.10.2019 - 09:26 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Als Donald Trump US-Präsident wurde und seine umstrittene Handelspolitik Gestalt annahm, bemühte sich Apple-Chef Tim Cook, das Vertrauen von Trump zu gewinnen. Das hat erstaunlich gut geklappt, wie das Wall Street Journal schreibt.

Tim Cook setzt sich als Chef von Apple vornehmlich für seine Firma und die Mitarbeiter ein - auch bei US-Präsident Donald Trump. Als im Sommer im Raum stand, dass auch auf iPhones Zölle erhoben werden, wandte sich Cook nach einem Bericht des Wall Street Journals nicht direkt an Trump sondern an Jared Kushner, Trumps Chefberater und Schwiegersohn. Der arrangierte ein Treffen. Kurz danach wurde eine Reihe von Sonderregelungen geschaffen, um die iPhones und andere Elektronik vor Importzöllen zu schützen, heißt es beim Wall Street Journal.

Andere Führungskräfte hatten sich in der Vergangenheit von Trump abgewendet, wie zum Beispiel Kevin Plank von Under Armour, Elon Musk von Tesla oder Travis Kalanick von Uber. Diese waren zunächst in eine Art beratendem Technologiegremium, hatten sich aber mehr oder minder schnell mit Trump überworfen - was teils von Trump und teils von den Unternehmenslenkern ausging. Bei einem Pharmahersteller ging die Sache noch übeler aus. Nachdem sich deren Chef mit Trump überworfen hatte, kritisierte der US-Präsident öffentlich die angeblich zu hohen Preise des Unternehmens.

Zudem verweist das WSJ darauf, dass Apple in den USA eine erheblich geringere Summe für Lobbyarbeit ausgibt als beispielsweise Amazon oder Google.

Wie seht ihr das? Ist es sinnvoll von Cook, sich - einfach ausgedrückt - so an den US-Präsidenten heranzuschmeißen weil es ein notwendiges Übel ist oder hätte Apple lieber in den sauren Apfel beißen sollen aber als moralischer Sieger aus der Konfrontation herausgehen sollen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind sehr interessiert an einem regen Meinungsaustausch.

