Bericht nennt Starttermine für iPhone 13 und AirPods 3

Wie IT Home berichtet, soll Apple folgende Termine für die kommenden neuen Produkte geplant haben: Die iPhone 13-Familie soll ab Freitag, dem 17. September, vorbestellt werden können. Das passt relativ gut zu den bisherigen Vermutungen, dass Apple am 14. September zum Event einladen wird. IT Home schreibt weiter, dass Apple AirPods 3 am Donnerstag, dem 30. September, auf den Markt kommen werden.

iPhone 13-Termin stammen angeblich von einem Verkäufer

Diese Terminangaben stammen laut dem Bericht aus einer chinesischen E-Commerce-App. In der App werden iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max und AirPods 3 bereits gelistet. Die Entdeckung erfolgte über das chinesische Netzwerk Weibo, wobei man nun rätseln muss, ob in der Verkäufer-App nur mutmaßliche Daten eingetragen wurden, oder ob die Termine Hand und Fuß haben. In der Vergangenheit hatten wir es schon des öfteren gesehen, dass Shopping-Webseiten einfach Daten aus der Gerüchteküche als mögliche Termine für den Verkaufsstart hinterlegt hatten, nur, um möglichst früh Kunden anzulocken.

Was man aber schon jetzt sagen kann ist, dass die Webseite IT Home bisher nicht dafür bekannt ist, vertrauenswürdige Quellen zu haben und mit solchen Vorabmeldungen 100-prozentig richtig lag. Vorenthalten möchten wir dir diese möglichen Termine aber nicht.

Der Bericht passt aber zumindest zu den Behauptungen von Analysten, dass das neue iPhone in der dritten Septemberwoche erscheinen wird. Sie könnte auch separate Berichte untermauern, wonach Apple im Laufe des Monats mehrere Launch-Events plant. Es kann also gut sein, dass die neuen AirPods nicht mit dem iPhone enthüllt werden, sondern kurze Zeit später. Aber auch das ist aktuell alles nur Spekulation.

Die Telekom hat bereits ihren bekannten Reservierungs-Service gestartet.

