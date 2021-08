Telekom startet Reservierungs-Service für das iPhone 13

Jedes Jahr der gleiche Spaß: Du kannst dir jetzt schon ein Reservierungs-Ticket der Telekom sichern, um bei dem derzeit für Ende September erwarteten Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle dann bevorzugt beliefert zu werden. Die Reservierungsseite ist nun offiziell gestartet und die Telekom hat auch erste E-Mails an Bestandskund:innen versenden, um sie an die Reservierung für ein Ticket zu erinnern.

Dabei solltest du dich nicht wundern, dass der Mobilfunkanbieter nicht explizit das iPhone 13 nennt – dafür hatte es in der Vergangenheit wohl mächtig Ärger aus Cupertino gegeben, daher gibt es jetzt nur noch den Hinweis auf neue Geräte von Apple (und anderen Herstellern).

Die Reservierung soll dir dann eine bevorzugte Auslieferung des neuen iPhones garantieren. Doch dabei gab es in der Vergangenheit häufiger Kritik an der Telekom, da Bestandskund:innen sich immer wieder benachteiligt gegenüber Neukund:innen fühlten. Die Telekom arbeitet dabei die Registrierungen nicht immer ganz transparent ab, sodass in den letzten Jahren Nutzer:innen sich beschwerten, dass sie länger warten mussten als andere.

Weitere iPhone 13-Vorbestellungen sollten bald starten

Die Registrierung bei der Telekom ist davon einmal abgesehen immer ein gutes „Barometer“ für den bevorstehenden Verkaufsstart. Der Start läutet die heiße Phase ein. Sobald die Telekom ihr Angebot online hat, ziehen auch die anderen Anbieter meist kurzfristig nach.

Wann Apple dabei die neue iPhone 13-Familie vorstellen wird, ist noch nicht bekannt. Der Konzern hat noch keine Einladungen versendet. Gerüchte deuten aber auf den Termin 14. September hin.

