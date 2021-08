iPhone 13, neues iPad, neue Macs: Diese Events plant Apple im September

Der September rückt näher und damit verdichten sich die Gerüchte für neue Apple-Produkte. Nach einem Bericht der DigiTimes will Apple die neuen Geräte in diesem Herbst aber nicht auf einem großen Event, sondern mit mehreren Keynote-Präsentationen vorstellen.

Der Herbst 2020 als Vorbild

Im letzten Jahr teilte Apple die Produktvorstellungen ebenfalls auf mehrere Events auf. Am 15. September gab es die Vorstellung zur Apple Watch Series 6, der Apple Watch SE, dem iPad 8 sowie dem neuen iPad Air. Das iPhone 12 und den neuen HomePod mini präsentierte Apple erst am 13. Oktober, rund einen Monat später. Am 10. November gab es mit der Vorstellung vom M1-Chip mitsamt dem neuen MacBook Air, dem neuen MacBook Pro und dem neuen Mac mini ein eigenes Mac-Event.

Neue MacBooks, iPhones und iPads

Dieses Jahr soll es ebenfalls so einen Keynote-Hattrick geben. Nach dem Bericht der DigiTimes allerdings schon im September. Auch in diesem Herbst soll es neue MacBooks geben. Das MacBook Pro soll mit 14 und 16 Zoll ein komplett neues Design und den neuen M1X-Chip erhalten. Daneben soll das Einstiegs-iPad ein Titanium-Gehäuse statt Aluminium bekommen. Das iPhone 13 steht ebenfalls für den Herbst in den Startlöchern

Wann ist das nächste Apple Event?

Die Gerüchteküche verdichtet sich auf einen Keynote-Termin am 14. September. Danach könnte Apple jede Woche ein weiteres Präsentationsvideo veröffentlichen. Anders als in den Jahren zuvor, sind diese nicht live, sondern vorproduziert. Trotzdem versendet Apple traditionell rund eine Woche vor dem Event entsprechende Einladungen an die Presse.