Bericht: Apple Watch 7-Produktion wird diesen Monat hochgefahren, M1X MacBook Pros ab Oktober

Das geht aus Meldungen von Digitimes hervor (via MacRumors). Angeblich wurden aus Insiderkreisen Informationen zu Produktionszeitplänen für zwei mit Spannung erwartete neue Produkte von Apple verraten. Den Berichten zufolge werden neue M1X-betriebene MacBook Pros voraussichtlich später im Herbst auf den Markt kommen, während die Apple Watch Series 7 für die Massenproduktion Ende September vorgesehen ist.

Anhaltende Lieferengpässe

Anhaltende Lieferengpässe beeinträchtigen laut Digitmes Apples Pläne für die vermuteten neuen 14-Zoll und 16-Zoll MacBook Pros, in dem die neuen M1X-Chipsätze verbaut werden sollen. Die Probleme in der Lieferkette könnten dazu führen, dass die Markteinführung von Apples neuen MacBook Pros mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung im Oktober oder sogar November statt wie üblich im September erfolgen wird, heißt es in Branchenkreisen.

Dies deckt sich mit früheren Berichten von Mark Gurman von Bloomberg, der ähnliches bereits im Juli verkündet hatte. Laut Digitimes muss man aktuell jedoch davon ausgehen, dass der Marktstart erst gegen Ende dieses Zeitraums anberaumt wird.

Apple Watch 7-Produktion kann starten - aber verspätet

Dagegen sieht es bei der neuen Apple Watch besser aus. In der Zwischenzeit soll die Produktion bis Ende September hochgefahren werden. Zuvor gab es bereits Meldungen, dass Apple Watch-Zulieferer aufgrund des neuen Designs und der neuen Technik mit Produktionsproblemen zu kämpfen haben.

Unklar bleibt, was diese Verzögerungen für die Ankündigung der Apple Watch Series 7 bedeuten. Eigentlich wurde erwartet, dass die Apple Watch Series 7 diesen Monat zusammen mit dem iPhone 13 angekündigt wird. Wenn die Zulieferer die Produktion jedoch erst Ende September hochfahren, könnte dies bedeuten, dass die Veröffentlichung erst im Oktober oder sogar November erfolgen kann.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple AirPods Max - Space Grau 465,99 €