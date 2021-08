iPhone 13-Event in der dritten Septemberwoche

Das berichtet zumindest Apple Insider und bezieht sich dabei auf eine Prognose von Apple-Analyst Daniel Ives. Der Analyst von Wedbush geht davon aus, dass Apple seine iPhone-Präsentationen wieder im September abhalten wird. Das iPhone 13 wird laut Ives in der dritten Septemberwoche vorgestellt - als Termin wäre dann der 14. September möglich, denn das ist der dritte Dienstag im September.

Von dem traditionellen Terminplan wich Apple zwar im vergangenen Jahr ab und lud erst im Oktober zum Event ein, doch es gibt in diesem Jahr laut Ives keinerlei Hinweise auf eine späte Vorstellung der neuen iPhones.

In einer Notiz an die Investoren, die AppleInsider vorliegt, geht Wedbush zudem davon aus, dass Apple aktuell bereits den Stand der Produktion der iPhone 13 im Vergleich zum Vorgänger übertroffen hat. Die Auftragsfertiger sollen 90 Millionen Einheiten bereitstellen, im vergangenen Jahr waren es 80 Millionen Einheiten beim iPhone 12. Diese Erhöhung um rund zehn Prozent spricht laut Ives „für das gestiegene Vertrauen von Cook & Co., dass sich dieser 5G-getriebene Produktzyklus bis weit ins Jahr 2022 erstrecken wird".

Wedbush ist nicht der Einzige, der eine Markteinführung im September erwartet. Am 12. August gab TrendForce seine eigenen Erwartungen bekannt. Auch da hieß es, Vorstellung und Marktstart sind dieses Jahr wieder im September geplant.

iPhone 13 mit 1TB-Speicher?

Interessant sind auch die weiteren Prognosen, die Wedbush veröffentlicht hat. Da heißt es unter anderem, dass Apple eine 1-Terabyte-Speicheroption in seinen Modellen anbieten wird. Das wäre wieder eine Verdopplung im Vergleich zum iPhone 12 Pro, denn da war bei 512 GB Schluss. Weitere Neuerungen: Apple soll den LiDAR-Sensor auf alle Geräte der Reihe bringen. Mehr zur Hardware war aus dem jüngsten Wedbush-Bericht nicht zu erfahren.

