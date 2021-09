Apple Watch 7: Mangelnde Qualität könnte für Verzögerung sorgen

Jahrelang hat Apple das Design der Apple Watch kaum verändert. In diesem Jahr soll sie ein neues Aussehen erhalten, während sie wohl weiterhin die bisherigen Armbänder unterstützen wird. Wie Nikkei Asia berichtet, soll es jedoch einige Komplikationen bei der Produktion geben. Demnach haben Apples Zulieferer bereits mit der Vorproduktion im kleinen Maßstab begonnen und dabei stießen sie auf einige Schwierigkeiten, die die gewohnte Qualität negativ beeinträchtigen.

Apple Watch Series 7 sorgt für Probleme

Weiter führt die Seite aus, dass die Produktionsqualität aufgrund des komplexen Designs derzeit noch enttäuscht, da sich dieses völlig von den Vorgängergenerationen unterscheidet. Daraus ergeben sich Probleme beim Zusammensetzen der „elektronischen Module, Komponenten und Displays“, heißt es in dem Bericht. Aus diesem Grund sollen die Zulieferer die Produktion temporär angehalten haben. Die Ingenieure sollen nun an den Qualitätsproblemen im Zuge der Produktion arbeiten, sodass die reibungslose Massenproduktion in Kürze beginnen kann.

Apple führt neue Funktionen ein

Nikkei Asia merkt zudem an, dass Apple wohl einen neuen Sensor integriert, um den Blutdruck messen zu können. Die neue Komponente soll ein Teil des Produktionsproblems sein, da sie eine „wasserdichte Leistung“ sowie „ansteigende Engineering- und Produktionsherausforderungen“ verursacht.

In dasselbe Horn bläst auch der zuverlässige Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der ebenfalls gehört hat, dass die Produktion der neuen Apple Watch Series 7 nicht ganz unkompliziert abläuft und sich diese etwas verzögert.

Welchen Einfluss die Probleme auf die Veröffentlichung haben werden, ist derzeit nicht bekannt. Bislang kündigte Apple noch kein Event für September an, sodass die Vorstellung noch mindestens 14 Tage entfernt ist. Es wird schon spekuliert, dass Apple das Herbst-Event frühestens gegen Mitte September abhält und damit noch später als in den vergangenen Jahren.