MacBook Pro 2021: Neue Modelle wohl erst im Oktober – das ist der Grund

Im November 2020 stattete Apple das 13" MacBook Pro erstmals mit einem eigenen Prozessor aus: dem M1-Chip. Dabei veränderte das Unternehmen nichts an der Optik. Dies soll sich zahlreichen Leaks nach ändern, da der iPhone-Hersteller ein Redesign der Pro-Reihe planen soll und damit einige bekannte Features zurückkehren könnten. Wie Analyst Ming-Chi Kuo (via MacRumors) berichtet, soll die Massenfertigung der neuen Modelle schon in Kürze beginnen.

14" MacBook Pro: Massenproduktion im Sommer

Die Website MacRumors konnte eine Mitteilung von Kuo an Investoren einsehen. Darin schreibt der zuverlässige Analyst, dass Apple das neue MacBook Pro mit Mini-LED-Display schon bald in Produktion geben wird, nachdem zuvor Berichte auftauchten, dass sich diese etwas verzögern könnten. Kuo zufolge ist dies keineswegs der Fall und alles läuft für den Start nach Plan.

Jedoch merkt er auch einen wichtigen Punkt an. Ihm zufolge heißt es zwar, dass Apple die Produktion zwischen Juli und September startet, aber das noch längst nicht bedeutet, dass der Verkaufsstart dadurch in greifbare Nähe rückt. Er geht davon aus, dass Apple eher im Oktober oder November ein separates Event abhält, um die neuen Modelle vorzustellen, anstatt die Ankündigung in das September-Event zu pressen, das üblicherweise die neuen Apple-Watch- und iPhone-Modelle in den Fokus rückt.

Weiter geht Kuo davon aus, dass das Apple wohl weiterhin Probleme mit den Halbleitern sowie der Produktion der Mini-LED-Displays haben könnte, sodass die neuen Modelle erst Wochen nach der Vorstellung in teils geringeren Mengen verfügbar sein könnten. Ähnlich ging man schon im Frühjahr beim 24" iMac sowie dem aktuellen iPad Pro vor, sodass anders als üblich nicht nur zwei, sondern vier Wochen zwischen der Ankündigung und Auslieferung lagen.

Wartet ihr schon sehnsüchtig auf das neue MacBook Pro? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

