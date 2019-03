22.03.2019 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die aktuellen Beats Powerbeats (Bild: Apple)

Apples Marke Beas soll in Kürze eine völlig kabellose Version seiner Powerbeats Wireless Kopfhörer veröffentlichen. Die aktualisierten Kopfhörer werden den AirPods ähnlich sein, da es kein Kabel zwischen ihnen gibt.

Apple wird seine eigenen AirPods-Verkäufe nicht opfern, denn die Powerbeats sind für das Training, Laufen und andere sportliche Aktivitäten konzipiert. Dafür sind die AirPods nicht wirklich gedacht.

Die neu aktualisierten AirPods, die Apple diese Woche auf den Markt brachte, verfügen über einen aktualisierten H1-Chip, der einen schnelleren Wechsel zwischen den Geräten, schnellere Verbindungen beim Telefonieren, "Hey Siri"-Unterstützung und längere Gesprächszeiten ermöglicht. Dieser Chip soll auch in den aktualisierten Powerbeats enthalten sein.

Der W1-Chip, den Apple in der Vorgängerversion des AirPods verwendete, wurde ebenfalls in die Beats-Kopfhörer integriert.

CNET berichtet, dass die Informationen aus einer Quelle stammen, die zuverlässige Informationen über die Pläne von Apple in der Vergangenheit geliefert hat. Im Vergleich zu den AirPods könnten die kommenden Powerbeats eine bessere Wasserresistenz sowie die Fähigkeit bieten, bei sportlichen Aktivitäten besser im Ohr zu bleiben. Was die Powerbeats kosten werden, ist nicht bekannt. Es ist nicht klar, ob es weitere Kopfhörer-Updates in Arbeit gibt, die gleichzeitig mit den kabellosen Powerbeats angekündigt werden, aber Beats hatte seit Sommer 2018, als die Beats Studio3 Wireless Headphones mit einem W1-Chip aktualisiert wurden, kein signifikantes Update mehr vorgestellt.

