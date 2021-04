Apple TV 4K: Neue Siri Remote auch einzeln erhältlich – das kostet sie

Unverhofft kommt oft. Bei Apple trifft dies derzeit mehr zu als je zuvor. Vor allem die Ankündigung des neuen Apple TV 4K mit A12 Bionic überraschte sehr. Die positive Überraschung waren weder der neue A12 Bionic noch die 120-Hz-Unterstützung. Die neue Siri Remote (2. Generation) dominierte schnell die knappe Vorstellung. Besonders interessant ist, dass du sie auch einzeln kaufen kannst.

Siri Remote 2.0: Alles ist besser

Die neue Siri Remote ist Apples beste Neuerung für das Apple TV. Das neue Design bedient sich alten Tugenden. Anstelle einer frikeligen Touch-Oberfläche setzt man auf ein Clickpad, das ähnlich funktioniert wie damals bei den iPods. Laut Apple bietet die 5-Wege-Steuerung mehr Genauigkeit, während der äußere Ring wie ein digitales Drehrad verwenden lässt.

Erstmals verfügt die Fernbedienung auch über eine Taste zum Aus- und Einschalten, die auf Wunsch auch den TV steuert. Die Menü-Taste ersetzt man hingegen durch eine neue Zurück-Funktion. Die Siri-Taste wich einer Taste zum Stummschalten. Der Sprachassistent kann weiterhin aktiviert werden. Apple integrierte dazu an der Seite eine neue Taste, um dein Smarthome zu steuern, Filme zu starten oder weitere Informationen zu liefern.

Das kostet die Siri Remote einzeln

Der Clou an der zweiten Generation der Siri Remote ist hingegen die Abwärtskompatibilität. Konkret bedeutet dies, dass du sie auch am Apple TV HD sowie dem ersten Apple TV 4K verwenden kannst. Apple bietet sie daher auch separat an. Günstig ist sie jedoch nicht. Apple verlangt 65 Euro für die neue Fernbedienung. Sie ist wie das neue Apple TV 4K ab dem 30. April bestellbar und wird in der zweiten Maihälfte geliefert.