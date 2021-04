Das ist das neue Apple TV: Apple TV 4K mit A12-Chip, Farbanpassungen und mehr

Apple hat eine aktualisierte Version des Apple TV vorgestellt. Die kleine TV-Box hat in der nun sechsten Generation einige neue Tricks gelernt und bekommt Dank A12-Bionic-Chip eine ordentliche Steigerung der Grafikleistung, Videokodierung und Audioverarbeitung. Das soll sich laut Apple deutlich zeigen. Mit dem A12 Bionic unterstützt das Apple TV nun HDR (High Dynamic Range) und Dolby Vision Videos mit hoher Bildwiederholfrequenz, wodurch „schnelle Action-Inhalte mit 60 Bildern pro Sekunde flüssiger und lebensechter als je zuvor wiedergegeben werden können“.













Innovatives Verfahren für die Farbbalance

Innovatives Verfahren für die Farbbalance

Die verbesserte Leistung wird aber auch an anderer Stelle deutlich. So bietet das Apple TV jetzt eine absolute Neuheit an, die man so nur von Foto-Bearbeitungs-Tools kennt: Das Apple TV 4K erhält eine Farbbalance-Funktion, die in Zusammenarbeit mit einem iPhone die Farben deines TV-Geräts Kalibrieren hilft. So soll es eine bessere Farbwiedergabe geben. Mithilfe der Kamera und des Näherungssensors wird das realisiert, ohne das man selbst Hand an die Fernseheinstellungen legen muss.













Die neue Siri Remote ist eine rundum überarbeitete Fernbedienung. Sie bietet ab sofort ein innovatives Clickpad, das eine 5-Wege Steuerung und eine Touchnutzung bietet. Apple hat außerdem die Siri-Taste an die Seite verlegt. Äußerlich bleibt das Apple TV an sich aber dem Vorgängermodell treu. Das Gehäuse besteht aus 100 Prozent recyceltem Aluminium.

Eine weitere Neuerung betrifft die erweiterbare Garantie: Zum ersten Mal wird AppleCare+ für das Apple TV verfügbar sein. Damit gibt es dann drei Jahre technischen Support und zusätzliche Hardware-Serviceoptionen, einschließlich zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung binnen zwölf Monaten.













„Apple TV 4K ist eine Klasse für sich. Es profitiert von der engen Integration von Apple Hardware, Software und Services, die ein umfangreiches Upgrade für jeden Fernseher für das beste Kinoerlebnis liefert“, sagt Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. „Mit dem A12 Bionic und der neuen Siri Remote können Kund:innen mit Apple TV 4K ihre Lieblingssendungen, Spielfilme und mehr in höchster Qualität und mit einfacher und intuitiver Steuerung genießen. Selbstverständlich bietet Apple TV 4K neben dem einfachen Zugang zu den Apple Services auch Zugriff auf tausende Apps im App Store für noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten.“

Preise und Verfügbarkeit Apple TV 4K

Ab dem 30. April ist die neue Box vorbestellbar. Auf den Markt kommt das neue Apple TV 4K dann ab Mitte Mai. Einen genauen Termin nannte Apple noch nicht. Der Preis wird 199 Euro betragen. Zudem startet das Apple TV HD mit der neuen Siri Remote für 159 Euro. Käufer erhalten ein Jahr Apple TV+ kostenlos und Apple Arcade für drei Monate.