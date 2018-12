12.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat in den letzten Jahren einige Chips selbst entwickelt und produzieren lassen. Nun scheint es auch die Mobilfunkmodems erwischt zu haben, die zuvor von Qualcomm und Intel geliefert wurden: Grund soll der Patentkrieg mit Qualcomm sein.

Apple will offenbar autarker werden von seinen Zulieferern und soll die Entwicklung eines eigenen Mobilfunkmodems vorangetrieben haben. Apple soll dazu auch Mitarbeiter von Qualcomm abgeworben haben. Nach einem Bericht von The Information arbeitet Apple tatsächlich aktiv an einem kundenspezifischen Mobilfunkmodem. Das macht The Informationen vor allem an den Stellenbeschreibungen Apples fest.

Apple soll einige der Stellen mittlerweile besetzt haben, ausgeschrieben sind noch Architekten für Mobilfunksysteme, die in einem Büro in San Diego arbeiten sollen.

Die Informationen hat von einer anonymen Quelle erfahren, die mit dem Projekt vertraut ist, dass es sich tatsächlich um ein aktives Projekt handelt. Dem Bericht nach soll es noch ungefähr drei Jahre dauern, bis Apple sein eigenes Mobilfunk-Modul fertig hat, das dann im iPhone oder in anderen Apple-Geräten landen wird.

Apple ist in einen schmutzigen Rechtsstreit mit dem Modemchiphersteller Qualcomm verwickelt. Apple ist inzwischen dazu übergegangen, Intel für seine Mobilfunkmodems im iPhone zu beauftragen, doch es gibt noch sehr viele Fragen über die Leistung und Zuverlässigkeit der Chips von Intel zu klären.

Apple könnte durch eigene Chips die Integration in seine Geräte vereinfachen und sie auch in die MacBook-Produktreihe einbauen

