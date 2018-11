28.11.2018 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Es mag sicher für viele Leser wie ein schlechter Witz klingen, aber Apple Pay ist schon wieder nicht, wie angekündigt, in Deutschland gestartet. Vielmehr dürfen sich seit den frühen Morgenstunden die Nutzer in Belgien, Kasachstan sowie in Saudi-Arabien über Apples kontaktlosen Bezahldienst für das iPhone, iPad, die Apple Watch und den Mac freuen. Ursprünglich wurde auch der Deutschlandstart für diese Woche spekuliert.

Während Apple-CEO Tim Cook Anfang August Apple Pay für Deutschland ankündigte, erwarten deutsche Nutzer fieberhaft die Einführung. Und sie warten noch immer. Zur gleichen Zeit erhielten heute Belgien, Kasachstan sowie Saudi-Arabien den Bezahldienst, obwohl die Ankündigung deutlich später stattfand. Die Neuzugänge gesellen sich damit zu den mehr als 20 Ländern hinzu, die Apple Pay bereits unterstützen. Zuletzt waren Polen, Norwegen und die Ukraine im Frühjahr hinzugestoßen.

Mit Belgien zieht sich der Ringe von Apple-Pay-Unterstützung um Deutschland herum immer enger. Nur Österreich, Tschechien sowie die Niederlande wurde ebenfalls noch nicht bedacht. Dabei sah es für den Deutschlandstart in dieser Woche sehr gut aus. Schon am Montag hatten wir berichtet, dass Apple die Einführung wohl in dieser Woche plant und die meisten Partner bereit sind.

Allerdings gab es noch einen Haken. Apple selbst soll noch nicht alle Bezahlterminals in den lokalen Ladengeschäft für Apple Pay aktualisiert haben. Daher könnte sich der Dienst um eine Woche verschieben, während er wohl ebenfalls für heute angedacht war. Dies berichtet die Website iFun.de in einem aktuellen Artikel. Eventuell besteht auch noch Hoffnung für den Start in dieser Woche. Schon zuvor hat Apple innerhalb einer Woche den Bezahldienst versetzt eingeführt. Wir hoffen einmal mehr das beste.

