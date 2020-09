iOS 14: So verwendest du die neue App-Mediathek

App-Mediathek verwenden – so geht's

In Apples App Store befinden sich rund zwei Millionen (!) Apps. Und ohne zu übertreiben hat man manchmal das Gefühl, dass jede einzelne davon auf dem eigenen Smartphone installiert ist und unnötig Bildschirmplatz verschwendet. Um die richtige App zu finden, kannst du entweder die systemweite Suchfunktion verwenden oder du wischst dich durch zahlreiche Seiten deines Home-Bildschirms, bis du die Anwendung entdeckst. Natürlich sorgen Ordner für eine bessere Übersicht, aber auch diese musst du erst erstellen, nach Themen oder Zugehörigkeit ordnen und so weiter.

Mit iOS 14 möchte Apple den Organisationsprozess automatisieren und führt die App-Mediathek ein. In dieser neuen Ansicht werden alle instalierten Apps in Kategorien eingeteilt, wie sie vom Entwickler im App Store angegeben wurden. Zusätzlich findest du hier persönlich „Vorschläge“ und den Ordner „Zuletzt hinzugefügt“. Um die Ansicht zu öffnen, wischst du auf dem Home-Bildschirm nach ganz links. Tippe auf die neue Suchleiste, um alle installierten Apps in alphabetischer Reihenfolge in einer Liste zu sehen.

Die neue Funktion erlaubt dir mehr Ordnung, sodass du dich nur auf ein bis zwei Seiten konzentrieren musst, um dort deine wichtigsten Apps unterzubringen und den Rest in der App-Mediathek verschwinden zu lassen.

iOS 14 lässt zu, die bisherige Seite auf dem Home-Bildschirm einfach auszublenden. Halte dazu den Finger kurz auf die freie Fläche oberhalb des Docks, um die App-Icons wackeln zu lassen. Tippe nun auf die kleinen Punkte, die für die App-Seiten stehen. Wähle die Seiten ab, die du ausblenden möchtest. Sobald du deine Auswahl getroffen hast, tippst du auf „Fertig“.

Alte Apps in der App-Mediathek verstecken

Mit der App-Mediathek kannst du nicht nur Seiten verstecken oder automatisch neue Apps einpflegen lassen; auch bereits installierte Apps lassen sich von deinem Home-Bildschirm verschieben. Halte dazu den Finger auf ein App-Icon und wähle im Kontextmenü den Eintrag „App entfernen“ aus. Anschließend tippst du auf die Option „In App-Mediathek bewegen“, um dir neuen Platz auf dem Bildschirm zu schaffen.