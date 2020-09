Netflix-Serien kostenlos – doch iPhone-User müssen weiterhin zahlen

Die Konkurrenz im Streamingmarkt wächst ständig an. Während sich Netflix lange Zeit nur gegen Amazon Prime Video behaupten musste, buhlen nun auch Apple, Disney sowie diverse US-Sender mit Streamingangeboten um die Gunst der Nutzer. Neben einer kostenlosen Testphase geht Netflix auf neue Art auf Kundenfang.

Zahlreiche Netflix-Originale kostenlos verfügbar

Wie Gadget360 berichtet, hat Netflix ein besonderes Angebot für Nicht-Abonnenten parat. Der Streamingdienst gibt weltweit auf netflix.com/watch-free begrenzten Zugriff auf viele Original-Serien und -Filme. Darunter befinden sich unter anderem „Stranger Things“, „Murder Mystery“, „Élite“, „Boss Baby: Wieder im Geschäft“, „Bird Box“, „When They See Us“, „Liebe macht blind“, „Die zwei Päpste“, „Unser Planet“ sowie „Grace and Frankie“. Es gibt jedoch mehrere Haken an der Sache. Du kannst die Filme vollständig in allen verfügbaren Sprachen ansehen. Bei Serien steht hingegen nur die erste Folge der ersten Staffel zur Verfügung. Ein Netflix-Konto ist nicht erforderlich.

Sie können einige der großartigen Serien und Filme von Netflix unter netflix.com/watch-free kostenlos ansehen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Serien und Filmen, die Sie sich jetzt kostenlos ansehen können. Sie müssen sich nicht anmelden oder registrieren, Sie können einfach auf „Play“ klicken und losschauen.

Kein kostenloses Netflix auf iOS – nicht die einzige Ausnahme

Interessanterweise ist das Angebot nicht in der App verfügbar und kann nur über den Browser in Anspruch genommen werden. Und da kommt der zweite Haken: Es werden nur Webbrowser auf Windows-PCs, Macs sowie Android-Geräten unterstützt. Möchte man das Angebot auf einem iPhone, iPad, Smart TV, Fire TV oder in einem Browser im Inkognito-Modus nutzen, dann kommt unweigerlich eine Fehlermeldung, die darüber aufklärt, dass dies nicht möglich ist. Auf dem iPhone und iPad ist dies unabhängig vom verwendeten Browser, sodass auch Drittanbieter-Apps nicht funktionieren. Einen Grund für das Fehlen des Angebots auf iOS-Geräten nannte Netflix allerdings nicht.

