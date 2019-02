iPhone XR (Bild: Apple)

DFU-Mode auf iPhone XS, iPhone XR und iPhone XS Max - so geht’s. Als das iPhone noch einen Home-Button hatte, war das Einrichten des Wartungsmodus einfacher. Bei den neueren Geräten fällt der Home-Button weg und müssen Sie Apples Smartphones auf anderem Wege in den DFU-Mode versetzen. Wir wollen Ihnen erläutern, wie Sie vorgehen müssen. Schritt für Schritt. Verlieren Sie aber nicht die Geduld bei der Prozedur. Wenn es mal nicht klappt, probieren Sie es erneut.

Warum wollen Sie Ihr iPhone X, XR oder XS (Max) überhaupt in den Wartungsmodus versetzen? Nun, manchmal ist es hilfreich, das Betriebssystem komplett neu zu installieren, wenn vielleicht am Mobiltelefon selbst gar nichts mehr geht.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät in den Wartungsmodus versetzen, sollten Sie in jedem Fall ein Backup erstellen. Wenn Sie möchten per iCloud oder aber über iTunes am Computer.

So starten Sie den DFU-Mode am iPhone XS (Max) und XR

Sie benötigen in jedem Fall einen Computer (Mac oder Windows-PC) mit aktuellem iTunes.

Starten Sie iTunes. Schließen Sie Ihr iPhone an den Computer an. Drücken Sie den „Lauter“-Knopf (oben) an der Seite und lassen ihn los. Drücken Sie den „Leiser“-Knopf (unten) an der Seite und lassen ihn los. Drücken Sie nun den Power-Knopf und halten ihn gedrückt, bis das Display des iPhones schwarz wird. Das dauert in etwa 10 Sekunden. Sobald der Bildschirm schwarz wird, drücken und halten Sie außerdem noch den „Leiser“-Knopf. Beide Knöpfe zusammen müssen Sie dann für circa 5 Sekunden drücken. Lassen Sie nun den Power-Knopf los, halten den „Leiser“-Knopf aber gedrückt, für weitere 10 Sekunden. Jetzt müsste sich iTunes mit einem Hinweis melden, dass es ein iPhone im Wartungsmodus gefunden hat.

Nach diesem Prozedere können Sie dann mit iTunes eine neue Firmware installieren oder eine alte wiederherstellen.

iPhone XS (Bild: Apple)

Den Wartungsmodus am iPhone XS (Max) und XR beenden

Falls Sie wider Erwarten den Wartungsmodus nicht (mehr) benötigen, können Sie ihn auch beenden.

Drücken Sie den „Lauter“-Knopf (oben) an der Seite und lassen ihn los. Drücken Sie den „Leiser“-Knopf (unten) an der Seite und lassen ihn los. Drücken Sie nun den Power-Knopf und halten ihn gedrückt, bis das Display des iPhones irgendwann das Apple-Logo zeigt.

Anzeige