In den vergangenen Jahren hatte Apple zum Abschluss der WWDC-Keynote stets einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. So kündigte das Unternehmen etwa den iMac Pro oder auch den HomePod frühzeitig an. In diesem Jahr könnte uns der lange erwartete Mac Pro ins Haus stehen, nachdem Apple fast zwei Jahre zu dem Power-Mac schwieg. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg hat das Warten Anfang Juni ein Ende.